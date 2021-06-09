真善美社會福利基金會位於桃園市，今年連續幾波受新冠肺炎疫情衝擊下，從三月開始就面臨義賣與捐款的瓶頸，憨兒手工商品滯銷，捐款也連帶下滑，五月捐款收入統計，短收超過300萬元，甚至連民眾物資捐贈意願也減少。

但由於基金會附設機構為住宿單位，目前安置130多名憨兒留園未返家，照護經費增加卻苦無捐款，而院內為了保持防疫安全距離，採分艙分流照顧，教保老師人力吃緊，連帶物資也相當缺乏，急需生活物資以及防疫物資捐贈。

由於憨兒的智能與年齡就像個小孩子，全日都待在小空間無法活動，常出現情緒與哭鬧狀況，老師發動教跳防疫舞動一動身體，陪憨兒們種花採菜，用耐心用活動轉移憨兒們的注意力；但因為也擔心防護做的不好，老師反應說，就算下班了，也不敢出門採買，深怕身上有病菌會帶給院內這些沒有防護力的憨兒。

往年端午節也都會義賣憨兒們的包裝品義賣，但遇上疫情嚴峻，憨兒手工包裝工作全面停擺，但這些弱勢憨兒們仍需要社會資源的幫助，呼籲大眾，儘管無法出門，也可以透過官網的小額捐款，或透過手機捐款「台哥大用戶518036」、「中華電信用戶51136」，幫助真善美社會福利基金會的憨兒度過疫情難關。

(中時 )