台北近日發生數起猝死案，事後採檢也都確認確診新冠肺炎。市議員江肇國9日指出，台中市第六分局接獲逢甲碧根廣場經理於租屋處暴斃案件，到場處理的員警也非常擔心這名死者是否有感染新冠肺炎，洽衛生局希望能做採檢，事過6小時仍得不到任何協助。警方指出，因吳男死因不明，檢察官會同法醫採血相驗釐清死因。

台中市衛生局連繫法醫採鼻咽檢體送驗，經核酸檢測PCR確定為陰性；而與其生前接觸密切的同事、保全等4人採檢快篩也都呈現陰性，虛驚一場。

市議員江肇國痛批，市府一再說自己防疫超前部屬、狂推普篩，但遇到事情時卻推卸責任，也沒有相關標準程序，也連帶影響相關處理人員。台北事發後，已重新擬定檢驗SOP，反觀台中至今仍無相關標準程序，市府這樣的處理態度跟方式根本成為最大的防疫破口。

江肇國指出，疫情期間，所有案件都應高標準看待，不應讓第一線人員誤入風險，衛生局若忽視任何一個可能的個案，恐將造成嚴重的防疫破口。這連帶影響的不只是第一線到場的警消同仁，還有家屬及協助辦理後事的殯葬人員，甚至上述這些人再接觸的人員也都陷入危險當中。

江肇國表示，沒有人希望看到死亡個案，但面對疫情，市府各局處難道就不能夠相互合作？這段期間警察跟消防幫忙承擔的責任還不夠多嗎？比起每日召開記者會，市府更應該預先做好相關準備才能讓市民更安心，也是阻絕破口的最好方式。

衛生局長曾梓展表示，過去如不明病因致死，應由檢察官及法醫相驗，第一時間衛生所不介入；死因明確個案，則由轄區衛生所進行行政相驗，並出具死亡證明書。該局要求同仁未來不明死因應先做快篩，如為陽性即啟動必要作為，完整保護後續處理。

(中時 )