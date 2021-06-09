政府防疫工作被質疑重綠輕藍，蔡英文總統今天強調，中央地方合作，不分黨派。她也點名林右昌、鄭文燦等執政黨縣市長，展現效率甚至能夠協助鄰近縣市，減輕中央很多防疫壓力。「病毒就是我們共同的敵人。我們會繼續努力，直到徹底打敗疫情為止」。

蔡英文在臉書表示，疫情依然嚴峻，她要跟大家報告兩個重點：首先是疫苗接種，最近她注意到，疫苗的施打，出現一些對特權及施打效率的質疑。

她強調，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果。希望包括地方政府在內的執行單位，確實依照順序，有效率地施打疫苗。而執政黨的成員，更有責任要做表率。我們會持續宣導：疫苗依序施打，「輪到你，再去打」。

其次是中央地方合作，不分黨派。這陣子她陸續跟一些縣市長交換過意見，了解需要中央協助的事項，也調派國軍、整備醫療資源來支援地方。其中，國軍執行消毒任務、架設篩檢站、支援集中檢疫所開設，以及國軍醫院投入快篩和收治病患的付出，我們非常感謝。

她說，過去一周以來，中央在苗栗成立前進指揮所，直接協助徐耀昌縣長，目前當地的疫情已經獲得初步控制。對於確診案例最多的新北市，她也致電侯友宜 市長，表達中央會全力支持。

蔡英文也點名林右昌、鄭文燦、林智堅、翁章梁、黃偉哲、陳其邁、潘孟安表示感謝，她說，這幾位執政黨的縣市長，無論在建置篩檢站，或施打疫苗，都展現效率，甚至能夠協助鄰近縣市，減輕中央很多防疫壓力。「對抗疫情，不分黨派，病毒就是我們共同的敵人。我們會繼續努力，直到徹底打敗疫情為止」。

(中時 )