雲南省北遷亞洲象群安全防範工作省級指揮部9日中午消息，北遷象群於6月8日23時15分進入玉溪市易門縣十街鄉，省級專家組轉場易門現場指揮部。截至6月9日11時，象群在玉溪市易門縣十街鄉休息。離群獨象目前位於昆明市安寧市林地內，距離象群直線距離12公里。目前，人象平安。

據「雲南發布」此前消息，截至6月8日17時，北遷象群總體朝西南方向迂迴遷移1.8公里，在昆明市晉寧區夕陽鄉活動。離群獨象移動至象群東北方向，直線距離約10公里。

世界動物保護協會科學家孫全輝博士認為，由於象群主要是由母象和未成年小象組成，因此，成年的公象在一定時候會離開象群，自己獨立生活一段時間後，再去其牠象群尋找配偶，這也正是野生的亞洲象避免近親繁殖的一種進化的機制。但由於象群已經離開之前的棲息地，此次公象的離群，到底是人為干擾還是自然擴散機制，還需要進一步觀察和研究。

「不管是對牠自己還是對其牠動物都有危險。」貴州省野生動物與森林植物管理站研究員冉景丞表示，孤象自己行走時會遭到威脅，因為牠會意識到危險所在，因此孤象與群象相比較而言要更加凶猛。

野生亞洲象對人類會有一定的攻擊性，但這也正是動物的緊急性防禦行為，當人類靠近牠時，牠認為人類會帶給牠危險，因此大象會攻擊人，「牠這就是先下手為強。」冉景丞說到。在象群附近的村民要聽從當地指揮部的指令，不要物件群進行圍觀，若大象靠近人類時，不要慌張，聽從周圍應急處置人員的指揮，及時逃離現場。

目前，現場指揮部昨日共投入應急處置人員及警力 775 餘人次，出動應急車輛 304 輛、無人機 16 架，疏散群眾，確保沿途群眾和象群安全。晉甯、易門指揮部密切監控象群動態，研判遷移路線，通過實施隔離圍擋、道路管制等措施，繼續引導向西南遷移。晉寧、安寧指揮部地空配合，合力封控，緊急疏散周邊村寨群眾，嚴防離群獨象入村入戶肇事帶來的安全風險。

(中時 )