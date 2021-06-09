受到疫情影響，台灣電影院雖暫停營業，台灣電影卻依然發威國際。第23屆義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）9日一口氣公布包括《角頭—浪流連》、《當男人戀愛時》、《親愛的房客》、《消失的情人節》等4部國片入選競賽。該影展主席莎賓娜巴瑞切提（Sabrina Baracetti）特別盛讚《角頭》系列是「近幾年臺灣最成功的黑幫電影」，更對其動人的感情戲尤其感到驚艷，認為該片不僅呈現真實的角頭黑社會以及其恩怨糾纏，其獨精彩絕倫的敘事方式，更拓展了類型電影外的浪漫風格。

該片導演姜瑞智也將角逐影展的新導演「白桑獎」，但由於台灣正逢疫情及尚未全面注射疫苗，短期間無法赴歐洲出席影展，他將留在台灣繼續最新影集《我願意》的後製工作。雖然無法出席，姜瑞智對能入選烏迪內遠東國際影展依然感到十分興奮，「希望能讓更多歐洲朋友看到台灣的在地文化」，他並對該片監製張威縯拔擢他執導表達感謝「他是很棒的推手」，並希望致力台灣電影的努力，能被更多人看見及肯定。

今年邁入第23屆的烏迪內遠東國際影展，去年即使遭逢疫情肆虐，依然堅持線上舉行，成為歐洲第一個全線上舉辦成功的國際影展，影展今年將於6月24日至7月2日在義大利烏迪內盛大舉行。

(中時 )