台南市全面查察移工宿舍。（台南市勞工局提供／曹婷婷台南傳真）

近日苗栗京元電子廠爆發群聚疫情，為免移工宿舍產生群聚感染，台南市勞工局針對台南市移工宿舍全面查察，對於各廠家也提出改善建議與措施，希望防患於未，避免大規模群聚感染。

台南市今日下午召開防疫記者會，市長黃偉哲表示，移工朋友多採取集中住宿，台南市所有移工宿舍全面加強稽查及防疫宣導，避免因為集中住宿而造成病毒蔓延，要全力提供移工一個安全健康環境，若聯合抽檢有廠家未符合規定，也會請勞工局盡速輔導改善。

勞工局表示，100人以上宿舍查察8日已全部完成，50人以上的今日已完成，主要問題在於分流部分未盡落實、以及有沒有1人1室隔離空間，勞動部將針對移工隔離、宿舍降載做部分補貼，隔離宿舍1人1室的部分，預計補助每位移工1000元；若宿舍的人數降載，將朝房間數計算，補貼金額仍未定。

勞工局長王鑫基表示，可以參考借鏡其他事業的防疫作為，如建置防疫E系統，於上班刷卡時與量測體溫同步完成，阻絕風險於單位之外；建構代買制度，減少移工外出採買風險；設有專屬隔離套房，於發燒疑似個案先予隔離，杜絕疑似個案導致疫情擴散之風險；加強溝通配合防疫，與移工積極溝通與說明，並全面禁止移工外出，強調防疫之個人義務。

勞工局指出，未盡完善部分在於工作場域、住宿空間未落實分流；防疫資訊未即時更新提供；未落實TOCC機制，確實詢問記錄移工接觸史等資訊；以及沒有足夠空間供移工隔離時使用，會繼續加強輔導改善。

勞工局已行文鼓勵企業自主快篩，後續查察時也將持續提醒雇主落實移工分流管理；並提供最新防疫多國語言海報一併向移工加強宣導防疫資訊；督促雇主應多方協助移工，並宣導端午連假盡量避免外出，勞工局將持續編製多國語言防疫宣導資訊，於Line加強宣導，勞工局網站亦建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），大家一同為防疫努力。

(中時 )