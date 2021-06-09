恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣布，推出Trimension系列旗下的beta版超寬頻（Ultra-Wide Band；UWB）開發工具，這些工具可與支援U1晶片的Apple產品相容。

該beta測試版開發工具將幫助開發者啟動創新應用設計，可與包含iPhone和Apple Watch等支援UWB的Apple產品進行互動，進而推動創造更精準、方向感知（directionally aware）應用體驗的能力。

UWB提供空間感知（spatial awareness）能力，可稱為資訊數據的新維度，以極高的精確度讓裝置瞭解自身和其他裝置的相對位置，提供寶貴的定位背景資訊。透過Apple的Nearby Interaction通訊協定和API，開發人員可運用UWB的空間感知能力創造應用，其能讓配件只要靠近內建U1的 iPhone或Apple Watch，就能彼此溝通。

恩智浦開發工具以恩智浦Trimension SR150與SR040為基礎，該專屬UWB物聯網（IoT）產品組合能自主運行UWB，所有韌體皆在晶片上執行。所有PHY/MAC作業皆在UWB積體電路（IC）上根據FiRa聯盟（FiRA Consortium）規格處理，幫助開發者快速推出解決方案。

(工商 )