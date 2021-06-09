伴隨大陸營運持穩升溫，麗豐-KY(4137)5月營收4.29億元，月、年雙增1.26％、40.51％；前五月營收19.6億元，年成長55.26％。5月底主營通路「克麗緹娜連鎖美容加盟店」之全球據點已達4,960家的新高。

麗豐表示，台灣疫情嚴峻，但主營地區中國持續展現後疫情時期之經濟復甦，前5月營收已超越疫情發生前2019年，對今年旗下四大通路營運表現，審慎樂觀。

若依功能性貨幣計算，麗豐-KY5月營收人民幣9887.8萬元，再度改寫歷史同期新高；截至1至5月營收以人民幣計則為4.50億元，年增52.2％，已超越疫情發生前2019年前5月的人民幣營收表現度。

麗豐表示，目前中國整體經濟發展因疫情逐步控制下而持續熱絡，也為美容保養及醫美相關產業迎來穩定成長的消費風潮，公司持續在各地區舉辦多場招商展店說明會，壯大營運規模，並透過電商結合實體通路，以及代言人推廣新產品，落實全通路銷售模式優勢，藉以提升整體業績表現。

品牌活動亦持續高調進行，近日又再次與第27屆上海電視節合作，「克麗緹娜」成為該活動之官方合作伙伴指定護膚品牌，隨著「克麗緹娜」的品牌曝光提升及形象塑造，將有利於推動下半年的業績成長，有機會創造今年整體營運呈逐季走高的成長態勢。

(工商 )