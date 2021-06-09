日本20年前發生凶手光天化日闖入小學，震驚日本社會的隨機殺人事件，其中一名小學生在死前仍奮力行走59公尺，展現驚人求生意志，父母至今回憶起來，心仍有如刀割般痛苦。

日本讀賣新聞報導，2001年6月8日發生在大阪府池田市大阪教育大學附設池田小學的隨機殺人事件，帶走8名無辜小學生寶貴生命。

雖然慘案至今已屆滿20週年，但對失去小孩的父母來說，20年來的心情並沒有變化。

現年59歲的酒井肇與60歲的酒井智惠夫婦，20年前失去正就讀小二的7歲大女兒酒井麻希。夫婦兩人這20年來不斷地自問，「要怎麼做麻希才能獲救？我們這些大人又該做些什麼呢？」

對酒井夫婦而言，「59公尺」具有特殊意涵。酒井麻希在教室被凶手刺傷後，用盡全力走到學校大門附近的距離就是59公尺，

在這59公尺的走廊下，過去有酒井麻希行走不穩留下的血痕，而這59公尺的距離，讓人看到了酒井麻希拚命前進的求生意志。

酒井夫婦在慘劇發生後開始四處演講，說明自己在這起事件的體驗。

酒井肇說，現在再回想當時的情景，對他的心理負擔很大，「但怎麼樣都比不上女兒當時所受的苦」。

日本文部科學省2016年制訂「關於因應學校事故指引」時，酒井智惠曾以遺屬身分參與學者專家會議。

不過，儘管各校都制定危機管理手冊，但酒井肇憂慮地說，這可能只是徒具形式，真的能保護得了孩子嗎？他期盼，所有的大人都能把這件事當成自己的事來看待。

池田小學隨機殺人事件共造成8名小學生死亡，及包括老師2人在內的15人受到輕重傷。犯案的宅間守（當年37歲）白天闖入校園行凶，震驚日本社會，事後被判處死刑定讞，2004年伏法。

校方昨天上午在舊大門前舉行20週年追悼儀式，由於受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，不像往年逾千人與會，規模縮小到約130人參與。

池田小學53歲校長真田巧，20年前事發時在這裡擔任6年級導師，他說，當年大家都認為學校是安全的，所以沒有想到會有可疑人士入侵；學校安全沒有捷徑可走，他們會持續確實地做好校園安全，絕不會讓此事被人們所淡忘。

(中央社)