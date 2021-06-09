原本嬌滴滴的老婆，喝下雄黃酒，竟變成一隻大白蛇，考驗婚姻關係。端午節前夕，酷雲劇場播映京劇名角李寶春2007年在台北演出的《白蛇傳》，讓老戲迷重溫經典。李寶春表示，白蛇雖美又人人同情，「但她畢竟是妖怪，一般在京劇裡的妖怪並不討喜，但大家卻願意同情白蛇，代表愛在這齣戲裡的能量很大。」

李寶春表示，劇中許仙看見妻子變身白蛇時竟嚇壞了，世人都覺得他忘恩負義，「但大家可以想像，假如你有一個漂亮的太太，突然變成一條蛇，一定會嚇到。許仙即使知道自己的太太是蛇，同樣以愛融化了他的顧忌。」

李寶春表示，廣為人知的《白蛇傳》故事，不管是京劇還是崑曲版本，都脫離不了白蛇、青蛇、法海和許仙四個角色，而他所演唱的版本，是傳承自他的父親、京劇大師李少春的版本，必須運用本嗓音演唱，他表示，「要保持小生的純情，卻同時有激情的態度。」

李寶春回憶，他父親有次帶著中國京劇院一團的葉盛蘭、杜近芳等名角到歐洲巡演，到法國時要演《白蛇傳》時，葉盛蘭突然有事得先回北京，他父親因此臨時上陣代打，就原有的劇本和唱詞修改腔調，因此留下一個以本嗓演唱的版本。

此外，李寶春也曾和多位名家請益這齣戲的精隨，杜近芳曾告訴他，白蛇一角的精隨，在於仙氣，「白蛇和一般的青衣旦角不一樣，雖然是妖，但不要有妖氣，也因此杜老師的演和唱，真的有一種仙氣的感覺。」演出將在YouTube播映至6月13日。

(中時 )