對比6月1日的水庫即時影像可看出，水壩旁還露出一大塊陸地。(圖截自桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel / YouTube)

連日來降雨讓原本蓄水率不足的石門水庫進帳不少，截至今(9)日下午17時，石門水庫蓄水率達35％，與5月30日的不到8％相比，短短10天多了約27％，水位狂升22公尺，有效蓄水量也暴增超過5500萬噸，水庫即時影像也出現驚人對比，原本水壩露出一大截的黃土及草地，如今已被淹到只剩一小片綠地。

Shihmen Reservoir Live Cam 石門水庫即時影像(取自桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel / YouTube)

根據水利署網站，石門水庫目前最新蓄水率達35％，截至9日下午17時，有效蓄水量7187.11萬立方公尺，今日進水量1,009.71萬立方公尺，昨日水量上升4.55%。

對比5月30日，石門水庫蓄水率曾一度跌破8％，水位降至今年最低水位202.89公尺，蓄水量不到2000萬噸。從6月1日的水庫即時影像可看出，水壩旁還露出一大塊陸地，但從今天的水庫即時影像看出，石門水庫的水位明顯上升，原本裸露的陸地已經被水淹沒到只剩下一小片綠地。

對比影像曝光後，引起不少網友驚呼「草皮一天天變小」、「水位明顯升高」、「感恩老天爺」、「水位衝起來」、「小綠地要淹沒了」、「小草皮快消失了」。

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(中時新聞網)