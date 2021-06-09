嘉義市長黃敏惠臉書直播疾呼端午節連假勿移動。（廖素慧攝）

嘉義市9日新增1例確診案12034，是60多歲女性，為確診案6550的同住家人，居家隔離期間均無症狀，第1次採檢陰性，解隔前第2次採檢確診，市長黃敏惠表示，嘉義市目前累計9例確診，嚴堵家戶感染是迫在眉睫的當務之急。

市府表示，案6550是70多歲男性，因工作關係於5月17日、21日分別接觸北部及中部的同事開車外出洽公，且一起用餐，5月23日因一起用餐的同事確診，5月24日市衛生局接獲其他縣市衛生局轉介通知，立即採檢且匡列居家隔離，5月26日確診。

市府表示，當時也匡列同住妻子的案12034居家隔離，並採檢陰性，均無症狀，原本隔離至6月10日，為求慎重，衛生局於解隔前6月8日再採檢轉陽，6月9日確診，此案自5月26日至6月8日都居家隔離，未外出，無公共區域足跡，也無接觸者。

黃敏惠表示，嘉市目前確診9例，從最近出現不少家人間互相傳染的案例來看，嚴防家戶感染是當務之急，籲請大家配合端午節勿返鄉、勿縣市間移動，外出回家後要先做好清消，家人勿同桌共食、勿共用餐具，保持室內通風、多消毒。

(中時 )