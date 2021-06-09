彰化縣衛生局公布足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

萬華從事按摩婦女在台北身體不適，5日當天搭客運回到彰化老家休養，家人納悶怎麼燒不退，空出房間讓她靜養，在門口清洗家具，鄰居攀談後，機警通報彰化縣衛生局，緊急安排就醫確診，8日已經插管，彰化縣衛生局訪談計程車司機，疫調出爐，確診婦是搭乘客運從台北南下，呼籲同班次旅客留心健康自主管理。

按摩婦在彰化確診，但戶籍不在當地，歸為台北確診個案，但怎麼到彰化的過程讓人心驚驚，彰化縣衛生局表示，還好計程車司機有提供婦人足跡，得知確診婦人5日當天下午搭乘和欣客運自台北南下，當天下午2點55分從台北三重站上車，並於下午4點57分於台中朝馬轉運站下車，該車車牌號碼為696-U9、路線編號7500，自台北轉運站發車，經三重、桃園、新竹、朝馬、新營、麻豆、永康、鹽行、六甲頂、及台南轉運站。

彰化縣衛生局傍晚，也第二次公布足跡，主要是5月24日到29日之間，到埤頭香阿吉雜貨店、北斗鎮寶斗黃昏市場等，呼籲留意時間點內有到該場所，注意身體狀況，做好健康自主管理，有不適要採檢。

(中時 )