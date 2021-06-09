田媽媽營運資金補貼方法一覽。（取自農委會網站）

休閒農場紓困貸款方法一覽。（取自農委會網站）

本土疫情嚴峻，各行各業都受到嚴峻衝擊，農委會針對休閒農業產業提出紓困措施，其中休閒農場營運補貼，只要是取得登記在案並有營運事實，將依面積額度補貼3個月的營運資金，20公頃以上最多每月25萬補貼，3個月即75萬，並採一次性發放。

根據農委會公告的「休閒農場營運資金補貼」措施，以總面積級距做補貼基準，未滿1公頃每月補貼3萬元；1公頃以上未滿5公頃補貼7萬；5公頃以上未滿10公頃補貼12萬；10公頃以上未滿20公頃補貼18萬；20公頃以上則補貼25萬。上述均為每月，由於可補貼期程為3個月，乘以三便是可領取的補貼總金額。

農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳表示，去年其實就有營運資金道相關補貼，只是去年是做場域改善和持續僱工的獎勵補貼，去年執行方式是休閒農場要提場域改善企劃、檢附勞保清冊，證明有持續僱工才能按月撥付獎勵金，但是這樣的撥付期程相當慢，加上三級警戒對業者衝擊遠比去年大，沿用去年的措施只會緩不濟急，因此今年改採直接發放營運補貼。

楊欣佳指出，目前取得許可登記證的休閒農場計有384家，補貼對象為持有許可登記證且營業中的休閒農場，並補貼3個月的營運補貼，並採一次性撥付，如此才能達到即時紓困的美意，業者需於今年7月15日前送件至直轄市、縣市政府受理，不過有依法申請停業的休閒農場不在補貼範圍，但因疫情而暫停營業者不在此限。

另外，紓困對象也包含全國114班的田媽媽餐廳，每班每月補貼2萬，所以一次撥付6萬，目前有1班停業在案。休閒農場紓困貸款部分，新貸可於今年12月31日前提出申請，並免息補貼至111年6月30日止，舊貸利息補貼到今年12月31日止，免再提出申請。

(中時 )