打貓合作社9日出口6.72公噸的鳳梨到日本沖繩。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣政府推廣「嘉義優鮮」品牌形象不因疫情停滯，9日由嘉義縣政府輔導的打貓果菜生產合作社在嘉縣和牛業者協助下，順利裝櫃6.72公噸鳳梨，首次出口日本沖繩UNION連鎖超市。農業處也表示，會持續開拓市場通路，讓農產品銷售到各地。

嘉義縣是鳳梨面積約1500公頃，年產量約5萬9000公噸，占全國產量13％，品項以金鑽鳳梨為大宗，其次為牛奶鳳梨。農業處指出，鳳梨外銷原以大陸為主要市場（9成以上），因應中國3月起暫時進口臺灣鳳梨，農委會、縣府及農民積極拓展外銷通路，目前全台銷日鳳梨已達1萬5000公噸，相較去年成長超過7倍，今年嘉義縣鳳梨外銷日本也已超過1000公噸，外銷表現亮眼。

9日協助鳳梨出口的「和牛老闆國際股份有限公司」代表羅志誠表示，公司長期從日本進口和牛販售，因本身是嘉義縣在地業者，嘉義鳳梨鮮甜多汁又美味，很值得推廣給日本消費者品嘗，為了行銷嘉義縣在地農產品，與日本株式會社KIZASU配合，首次出口農產品至日本沖繩UNION連鎖超市，該超市有18間分店，24小時全年無休。

嘉義縣政府農業處指出，這次以鳳梨外銷作為開路先鋒，盼未來雙方有更多合作，協助拓展嘉義縣優質農特產新通路，今年為穩定鳳梨市場價格，也透過產銷整合，拓展海外貿易合作，輔導建置國內電商平台、電視購物、國道服務區、網路預購機制等通路行銷，並辦理鳳梨收購加工計畫，以多元行銷管道在疫情期間協助農民銷售鳳梨，與農民站在一起，化危機為轉機。

(中時 )