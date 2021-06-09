高端剛剛正式發布重訊，因有重大訊息待公布，6月10日暫停交易，並於明日下午5點召開重大訊息記者會；市場原先揣測高端將於明日公布解盲結果。

高端疫苗二期臨床試驗近尾聲，預計將於6月底前申請緊急使用授權（EUA），並同步生產，可供應500萬劑疫苗，且部分成品疫苗已在檢驗中。

先前外界預期高端最快將於6月10日、最晚於15日公布疫苗二期臨床試驗數據，對此高端日前發布重訊表示，本公司與臨床試驗中心皆在盲性狀態下，交由第三方單位（CRO，臨床試驗受託機構）進行資料清理，預期近期內完成資料彙整，但並未透露解盲具體時間。

高端於今（9日）發布重訊，「本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意110年6月10日暫停交易」。

對於記者會內容，高端疫苗仍是三緘其口，僅表示因應疫情關係，記者會採線上視訊方式，投資人可觀看直播，若投資人擬提問，也可優先以Email提問；至於記者會線上視訊連結，高端疫苗表示，將待櫃買中心後續公告。

(中時新聞網)