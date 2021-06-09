不管是上班族，還是退休族，每個人都希望每個月擁有穩健的現金流，為自己加薪或是增加退休金來源。除了高配息的股票、ETF之外，專家也建議，REITs股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力，亦可做為生活中的固定現金流收入。

REITs主要收入為不動產租金，標的種類繁多，一般耳熟能詳的是住宅、辦公室、零售、購物中心，還有因應時代潮流而生的物流中心、數據中心、通訊基地台、醫療保健等不同型態的REITs。

相對於2020年全球股市頻創新高，REITs表現相對平淡，MSCI世界股票指數上漲16.5%，富時全球REITs指數卻下跌5.1%，但也提供了不錯的進場布局位置，加上隨著美歐經濟解封，生活步入正常軌道，REITs具有成長收益雙優勢，投信法人均看好，REITs表現將強勢回歸，在利多匯集下，將迎接中長多行情。

以美國為例，台新投信指出，美國新冠疫苗施打加速，已超過五成人口施打第一劑，此外，拜登提出新基建計畫與美國家庭計畫，使得美國REITs各產業皆同步復甦，第一季財報近八成優於預期，創史上最佳季度，另外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加。REITs不畏通膨壓力，吸引國際主被動基金湧入美國REITs，據統計，去年一整年流出108億美元資金，今年卻開始逆轉，第一季累計流入金額高達32億美元。分析師更估計2021年美國REITs整體產業獲利將成長5.6%。

資料來源：Factset, 2021/05/14；台新投信整理

整體來說，市場普遍看好2021年REITs表現，但REITs次產業看法有別，日盛投信認為，雖然新冠疫情逐步控制，那些在疫情之下受害嚴重的REITs標的，如辦公室、零售、購物中心等REITs雖出現一波反彈，但這些產業前景仍有疑慮，短期雖有機會，但長期布局仍建議具趨勢機會的醫療保健REITs。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，三點利多將支撐醫療保健REITs於2021年表現。一、趨勢機會，隨著戰後嬰兒潮世代變老，至2030年，預估美國每天將增加10,000個65歲以上老人，老了以後最花錢的就是住的問題和醫療相關支出，醫療保健REITs兼顧這二項高齡者需求，是最具結構性機會的REITs，在銀色商機中受惠大。

二、滿足收益，全球進入低利時代，債券收益無法滿足投資人，醫療保健REITs收益相對較高，股息收益較穩定，對抗通膨能力佳，許多投資人會利用REITs打造固定現金流。

三、長期成長，以金融海嘯後至新冠疫情爆發前一個完整的經濟上升周期來看，醫療保健REITs指數報酬率達353.2%，成長性更勝MSCI世界股票指數的264.7%。隨著本次全新的經濟上升周期展開，醫療保健REITs成長力道看好。

資料來源:Bloomberg

此外，5G、電商相關REITs也十分看好，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求暢旺，第一季新約租金持續提升10-15%，承租率也提高；數據中心受惠企業外包與雲端應用大幅增長下而獲利大幅成長；電信業者對5G資本支出將加速對租賃電塔業者的成長動能有保障；住宅租金亦開始使觸底反彈，承租率也提高，連過去幾年弱勢的零售業者也開始上修獲利。

李文孝表示，REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力，也有很多投資人會利用 REITs的特性來做為生活中固定現金流的收入。

(中時新聞網)