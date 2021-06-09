台灣自5月本土疫情爆發以來，截至今（9日）累積10671人確診，321人死亡，平均致死率達3%，明顯高於全球平均致死率為2.16%，引起各界討論。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，國內染疫者年齡過高和篩檢量能不足是主因，但台灣爆發社區感染才6週，和國外爆發16個月的疫情相比，是不適合的，認為不需要看到這個數字就恐慌或是過度解讀。

林氏璧9日於臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」上表示，近日媒體非常關心台灣確診新冠後的致死率比全球的2.16％還高，但用各國累積16個月的致死率，和台灣進入社區感染才6週的數據來相比較是不適合的，要非常小心解讀。

林氏璧說，解讀致死率有很多因素要考慮，包括「是否有發生醫療崩潰，英國變種病毒致死率可能較高，各國的染疫年齡分布，PCR檢查量能是否足夠有抓到夠多無症狀和輕症」，這些都是可能影響檯面上致死率的要素。

林氏璧提到，各國在疫情進入社區初期都有出現致死率飆升的狀況。其中一些國家包括美國紐約、義大利倫巴底、英國等因為發生醫療崩潰，死亡率甚至一度高達6-14％不等。在這樣醫療無法負荷的情況下，檢查重症都來不及了，分母中肯定會遺漏許多輕症者。

台灣自5月本土疫情爆發以來，截至今（9日）累計321人死亡，平均致死率達3%，明顯高於全球平均致死率為2.16%。圖為快篩部隊替新竹縣寶山鄉民眾做免費快篩。（資料照／羅浚濱攝）

林氏璧指出，在社區感染初期，很多國家都有PCR檢查量能不夠的問題，他以日本和韓國為例，日本就比較類似台灣的狀況，有明顯發生醫療崩壞，在疫情初期的致死率接近6%，由於一開始PCR量能不足，故意放掉了輕症不檢查；直到第二波感染擴及大量年輕人，且開始篩檢無症狀確診者，隨著分母越來越大，致死率就一路降到現在的1.79％。

至於韓國，則是世界公認的徹底卯起來篩檢的國家，林氏璧表示，「從頭他們的分母就是盡量抓，因此死亡率沒有大起大落，一直以來都在2%上下。」另外，全世界的致死率在去年中之後出現下降趨勢，則可能是由於醫療上的進步，知道對於重症該如何用藥物治療，插管的時機等，醫療上比起第一波較有餘裕。

回頭再看台灣的致死率，林氏璧認為，目前國內致死率數字是因為染疫者年齡偏高，加上檢查量能還沒高到去篩檢許多無症狀感染者或輕症。由於目前重症者的病程還沒走完，檯面上的致死率可能會繼續上升。但他強調，真的不需要看到這個數字就恐慌或是過度解讀。

(中時新聞網)