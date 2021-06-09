台達電（2308）宣布，5月營收為261.26億元，比上個月小減1％，仍維持在去年第四季的旺季水準，並比去年同期成長11％。法人表示，5月營收動能主要來自IA、電源、被動元件、電動車，其中IA營收幾近創下歷史新高，電動車雖然受車廠客戶缺料影響而未能延續過去11個月營收連續創新高的走勢，不過仍在高原區。

台達電先前法說會便預期，今年營運有機會維持往年模式，也就是逐季成長至第三季為全年最高峰，第二季筆電、遊戲機、伺服器、電動車訂單看起來都很不錯，尤其台達電早在3月營收就以270.25億元寫下歷史新高，也讓台達電今年營運似乎欲小不易。

相對於規模較小的電源同業，4、5月都受缺料影響，第二季營收不容易複製第一季水準，台達電宣布，5月營收為261.26億元，月減1％、年增11％，前五月營收為1,250.51億元，比去年同期成長22％。而以4、5月營收合計為525.65億元，換言之，6月營收只要有200億元就能與第一季持平，以4、5月表現來說，台達電第二季營收或有機會挑戰季增1成。

法人表示，5月台達電營收動能主要來自於IA、電源、被動元件、電動車，其中，IA主要受惠於中國市場在疫情穩定下快速復甦，帶動IA的5月營收幾乎創下歷史新高，電源也在遊戲機與筆電用電源出貨順暢下而表現亮眼，被動元件則在客戶開始為新品備料而成長，至於從去年6月到今年4月，營收月月刷新歷史新高的電動車，5月受到車廠客戶缺料影響，連續創新高之旅暫時被打斷，電動車5月營收處於高原區，然而電動車已是大勢所趨，加上車廠今年推出的新款電動車數量也會創下歷史新高，今年還有很大表現空間。

(工商 )