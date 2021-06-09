北市內湖區爆發《壹電視》攝影猝死後確診案例，到場處理與協助的內湖分局員警格外辛勞，台灣工商企業經營發展協會理事長郭煜杰、國民黨籍立法委員李德維及台北市議員李明賢等人，9日特別到內湖分局捐贈100個防護面罩及300份養生健康餐盒，希望在這一波險峻的疫情中，能為警察執勤的安全盡一分心力。
郭煜杰為內湖在地人，他謙虛地表示，能出錢出力奉獻社會，善盡企業責任，協助民眾度過疫情是該協會的初衷及信念，尤其警察身為保護民眾的第一線人員，因此特別捐贈防疫面罩100個及300份養生健康餐盒，補充警察人員體力，為警察人員打氣，讓警察人員一定要挺住，一起度過疫情，並讓警察知道社會上有著許多默默支持警察的力量。
李德維及李明賢也在場慰勉警察的辛勞，除肯定警察致力治安及防疫工作表現外，也關心分局防疫物資是否充足，表示願意居中協調社會善心企業提供員警防疫裝備，同時提醒員警執勤時要注意自身的安全，保護好自己方能保護家人、保護社會。
內湖分局長王寶章表示，感謝台灣工商企業經營發展協會理事長郭煜杰的善舉，所捐贈的防護面罩裝備及養生健康餐盒，對內湖分局全體員警都是莫大的鼓舞，希望民眾能夠全力配合與包容，共同遵守第三級警戒各項防疫管制措施。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。