染疫後在自家等地療養時，因身體狀況突然惡化不幸病歿的人數，在日本至少有500人之多，其中有97人死於今年5月，專家呼籲只要身體狀況出現異常，應及早聯繫醫療機構等單位。

日本放送協會（NHK）報導，日本警察一直以來都在全國調查醫療機構以外死者詳細死因。警察廳表示，從2020年3月到今年5月止，至少有500人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，在自家等地療養時，因身體狀況突然惡化而病歿。

今年5月因此死亡人數為97人，所在地區以大阪府24人最多，其次是兵庫縣的12人；東京都及北海道都是10人。

從死者年齡層來看，60多歲以上有73人，占97人比率約75%。

日本近期相繼發生死亡後確診，或是在自家療養期間因病況惡化來不及接受治療等事例，專家呼籲民眾多留意身體狀況，只要發現任何異常，就應盡快跟醫療機構或地方政府聯繫。

(中央社)