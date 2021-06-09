美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）8日報導，在嬌生（Johnson & Johnson）新冠肺炎（COVID-19）疫苗4月傳出血栓疑慮後，即使目前已重新開放施打，許多美國民眾仍不願意接種，可能導致數十萬、甚至數百萬劑疫苗因過期而浪費。

根據報導，由於有民眾在施打嬌生疫苗後出現血栓及血小板數量減少的症狀，美國疾病管制中心（CDC）和食品暨藥物管理局（FDA）4月一度宣布暫停施打；美國官員透露，經過此事件後，許多美國民眾不願意接種嬌生疫苗，施打數量較4月最高峰時降低了67%。

嬌生疫苗僅須接種一劑便能獲得完整保護力，但保存期限也較短，僅有3個月；而根據CDC資料，嬌生已對美國國內提供約2140萬劑疫苗，其中僅有約1111萬劑疫苗已施打。美國俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）7日便表示，該州有20萬劑嬌生疫苗將於23日過期；阿肯色州也指出，按照目前施打速度，該州最後將有6萬劑嬌生疫苗來不及使用。

NBC擔心，在缺乏聯邦政府協調下，各州「滯銷」的數十萬、甚至數百萬劑嬌生疫苗將面臨過期，無法在對抗全球新冠肺炎疫情中發揮作用。西維吉尼亞州的新冠疫情負責官員馬爾許（Clay Marsh）便指出，各州需要聯邦政府的許可、協調和執行能力，才有辦法將多餘疫苗提供給其他有需求的國家。

白宮新冠肺炎高階顧問斯拉維特（Andy Slavitt）8日在白宮承認，已交付給各州的部分疫苗「確實面臨過期風險」，但強調訂購和施打疫苗都是各州的責任，將盡力讓疫苗不被浪費，並稱FDA正研究如何延長疫苗的保存期限。

(中時新聞網)