行政院今天召開穩定物價小組會議，主計總處在會中報告「當前國內物價情勢」，5月消費者物價（CPI）年增率升至2.48％；對此，副院長沈榮津表示，近期國際農工原料及運輸價格攀升，導致國內物價有上漲趨勢，相關機關應該密切關注國內外各項物資價格後續走勢，並預擬因應措施，以適時紓解可能衝擊。

沈榮津指出，近期大宗物資如黃豆、小麥、玉米價格上漲，將連帶影響民生物價波動，經濟部應責成台糖公司充分供應沙拉油，並維持零售價格不變；並請經濟部與農委會嚴密掌握國際原物料情勢，與國內民生商品價格變動情形，必要時應協調釋出庫存、調度相關物資，以平抑物價。

沈榮津也要求公平會調查防疫物資業者是否確有合意或共同漲價情事，如有不法情形，立即嚴予查處。

另外，針對營建業缺工問題，沈榮津指示勞動部，持續關注缺工情形是否改善，滾動調整公共工程進用外籍移工規定；也請工程會協調勞動部及內政部，持續推動本勞培訓及營建自動化等措施。

有關營建業缺工問題，勞動部去年已鬆綁公共工程進用外籍移工規定，並在今年因應疫情，將外籍移工工作期限延長六個月。

行政院今天召開「穩定物價小組」會議，討論端午節民生物資、當前國內物價、國際大宗物資，及營建工程物料價格變動對國內價格影響與因應措施等議題。針對端午節民生物資，沈榮津說，經農委會盤點各項應節農產品，包括糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等節前供應情形，並加強調配貨源後，目前可充裕供應端午節市場需求，粽子價格尚稱平穩。

沈榮津要求，農委會後續仍應持續監控市場價量變動情勢，如有異常情形，應妥為查處、因應，務必維持供貨無虞、價格平穩。

防疫三級警戒已延長至6月28日，沈榮津要求農委會持續掌握農、漁、畜產業供應量能，並結合網路平台等各項通路，會同交通部協調加強產銷與物流調度，確保農產品供應無虞、貨暢其流，維護生產者與消費者權益。

(工商 )