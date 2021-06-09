單打、雙打雙線作戰雖然對體力是很大考驗，但捷克女將克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）努力克服身體上的疲勞，今天在2021法國網球公開賽女單8強，展現強大意志力化解不少危機，最終7比6（6）、6比3擊退美國17歲小將戈芙（Coco Gauff），成為第2位晉級到今年法網女單4強的非種子選手，也是個人在法網單打最佳成績。

克蕾切可娃在本屆法網可說是天天出賽，昨天才和同胞搭擋西妮雅可娃（Katerina Siniakova）收下法網女雙4強門票，今天單打再提拍上陣，一開始熱機較慢、陷入0比3落後，不過隨即她也連保帶破追平局數，從第12局到搶七救回了4個盤末點，反倒後來居上擁有一盤領先。

第二盤克蕾切可娃越打越有信心，表現也比第一盤穩定，反觀戈芙錯過拿下第一盤的氣勢後，失誤開始偏多，連續幾分沒打出想要的感覺，氣得摔球拍出氣，主審也給她警告，一度連拿12分的克蕾切可娃，迅速取得局數5比0領先，但這次換克蕾切可娃錯失了5個賽末點，被戈芙追回了3局。

儘管好事多磨，但克蕾切可娃的耐心並未被磨掉，第二盤第9局以連拿4分結束這場將近2小時的比賽，曾在2018年法網、溫布頓兩項四大賽勇奪女雙冠軍的她，賽後坦言在中央球場出賽很不可思議，並打進單打4強，是夢寐以求的光榮時刻，比賽中她只是努力為每一球奮戰，這是場很棒的對決，也期待自己在雙打、單打接下來的賽程。

戈芙是從2006年以來最年輕的四大賽女單8強選手，視前輩大、小威廉絲為偶像的她，也希望可以跟偶像在大賽獲得成功，可惜昨天面對年紀長她8歲的克蕾切可娃，整場發生了多達41次非受迫性失誤，最後一分也是正手拍失誤掉分、無奈落敗。

(中時 )