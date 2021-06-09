法國熱門影集《亞森羅蘋》9日釋出第2部的最新幕後花絮，凱薩獎影帝歐馬希 (Omar Sy) 現身說法，暢談第2部的拍攝細節與秘辛，「這次我們想如實呈現巴黎的各種面貌，不只有名勝古蹟，還包括地鐵系統、公車站、郊區風景，我們甚至還真的去地下古墓拍攝！」，預告了他將上天下海、大鬧時尚之都的精彩復仇計畫，更直言「我的角色永遠不按牌理出牌」。

《亞森羅蘋》故事講述主角從經典文學「怪盜亞森羅蘋」的故事中獲得啟發，決定為自己父親25年前遭誣陷，展開一系列復仇行動。花絮中能見到第二部發生更多激烈衝突，上演飛車追逐、古堡槍戰等驚險場面，女星雪琳波提拉 (Shirine Boutella) 更透露「接下來會有很多像捉迷藏的追逐戲，然後劇情大翻轉」，其他卡司也紛紛表示「整部劇充滿懸疑氛圍及豐富情感」、「第2部的動作場面超級刺激！」

《亞森·羅蘋》第 2 部 | 幕後花絮 | Netflix

《亞森羅蘋》自今年年初上線第1部後，就在世界各地引發熱烈迴響，不僅在爛番茄影評網榮獲98％超高分數，被劇評譽為「融合了《福爾摩斯》、《臥底》的精彩元素」，更在上線後短短1個月內，狂吸全球7600萬次觀看次數，一舉奪得Netflix史上第2名的佳績，僅次於由「超人」亨利卡維爾主演的《獵魔士》，表現亮眼。Netflix獨家原創影集《亞森羅蘋：第2部》將於6月11日全球同步上線。

(中時 )