新竹縣副縣長陳見賢涉嫌轉傳假訊息，9日遭警方約談。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

日本捐台124萬劑AZ疫苗，近日卻有人在各大網站、LINE群組廣傳「日本外相在國會被問到為何只給台灣124萬，說台灣政府沒想要很多，只要6月擋一下就好，7月以後就有國產疫苗就足夠」等文章，並附上日本外相接受國會質詢的新聞連結或影片，甚至連新竹縣副縣長陳見賢也轉傳這篇文章，引發各界看法不一。

外交部與疾管署認定網友散布的文章為不實內容向警方報案後，由刑事局電信偵查大隊第一隊與台北市警察局、新竹縣警察局等單位共組專案小組，追查假訊息來源。

警方調查，這篇文章最早是由新北市汐止41歲譚姓男子撰寫，7日中午發布在巴哈姆特網站，無業的譚男昨遭警方約談到案時表示，他是看了相關的新聞報導及政論節目，認為日本外相的意思如此才PO文，不料，隔日發現竟引發軒然大波，他趕緊將文章刪除，但已遭網友轉傳。

警方9日到新竹縣約談轉傳訊息的副縣長陳見賢，陳表示，他不認為這是假訊息，自己參與縣內的防疫工作，知道疫苗是很重要的問題，所以認為文章算是一種評論。警方訊後，全案函送士林地檢署偵辦。

(中時 )