5 月 7 日，俄羅斯海軍首艘「亞森-M」(Yasen-M) 型核動力飛彈潛艦（SSGN)「喀山號」(Kazan )正式加入北方艦隊。它是十多年來，俄羅斯的潛艦科技結晶，性能比先前的幾種過渡型有著全面的提升，足以讓美國與北約集團感到擔憂。

商業內幕(Business Insider)報導，喀山級被分類為「亞森-M」，意思是「亞森-改」的意思，至於先前的亞森級「北德文斯克號」(Severodvinsk)，於 2013 年投入使用。

最初的亞森設計來自冷戰後期，它的目標是取代舊蘇聯時期的各種核動力攻擊潛艦，因此應用了最先進的技術。然而受到蘇聯執政後期的財政困難，到了俄羅斯時代仍然面臨延誤和挫折，「北德文斯克號」於 1993 年鋪設龍骨，但直到 2013 年才投入使用，可想見過程困難的程度。

北德文斯克號全長138公尺，10座魚雷發射管革命性的安裝在靠近艦中心的位置，而不是前端，可以使前端的空間全部用於聲納，這是俄羅斯潛艦的首創。另外還有 8具垂直發射管，用於安裝32枚P-800 「紅瑪瑙」（Oniks）超音速反艦飛彈，或是40枚3M-14 「口徑」(Kalibr)次音速陸攻/反艦巡弋飛彈。

亞森級(北德文斯克)與亞森M級(喀山號)的比較，體積較小，但性能更好。(圖/hisutton)

北德文斯克號於2015年服役，號稱有著最進步的潛艦靜音技術，2019 年，五角大樓官員告訴新聞節目《60 分鐘》， 2018 年北德文斯克號駛入大西洋時，美國曾經花了數星期試圖尋找它，但沒有找到。

然而，北德文斯克號開發時間太長，有些技術出現「問世即落後」的麻煩，加上它是該系列潛艦的首艘，因此免不了的部分設備是沿用過去的舊技術。而俄羅斯的工程人員也在興建過程中，有了一些技術心得，也就提出了「亞森-M」的改良版，這就是「喀山號」。

海軍分析師傑佛里‧艾德蒙斯(Jeffrey Edmonds)說：「在許多方面，喀山號更像一艘全新的潛艦，它比北德文斯克略小，但具有新的控制系統、新的靜音技術、新的聲納與光學感測器、新的人員逃生救援系統、新的損壞控制系統，還有新的核反應爐。」

與北德文斯克的10座魚雷管相比，喀山號 只有 8 座魚雷管，但攜帶的飛彈與魚雷數量相同，多出的空間使潛艦內部配置更合理。

美國分析師表示，像北德文斯克、喀山號這種攜帶大量陸攻飛彈的潛艦，其威脅程度不會比「北風之神」戰略核威懾潛艦來的小，甚至猶有過之，因為戰略核潛艦的武器是核子彈，它受到限武條約，以及國際共識的各種限制，很難在普通戰爭上使用，但是搭載傳統彈頭的飛彈攻擊潛艦就不同，它的威力強度會使決策者「考慮使用」。

美國海軍第二艦隊司令安德魯·劉易斯中將( Andrew Lewis)去年警告說，「我們的艦隊不能奢望東海岸必然很安全，因為俄國的潛艦有可能不受阻礙地穿越大西洋。」

這些擔憂主要就源於俄羅斯潛艇艦隊的改進，尤其是北德文斯克和喀山。隨著喀山的入列，代表著「亞森-M」的定型，後續姊妹艦的施作時間應該更快。

比如「新西伯利亞」號於 2019 年 12 月下水，預計今年年底交付給俄國海軍，「克拉斯諾亞爾斯克號」於8 月下水，預計 2022 年底投入使用。

如果俄羅斯堅持原來的建造計畫，亞森級總數會在7艘以上。

(中時新聞網)