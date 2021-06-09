南投縣9日公布3例確診個案，皆為東方紅傳播鏈，案5450東方紅消費後，傳染給，同住父母親及妻子3人。（南投縣衛生局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣衛生局9日宣布，6月11日再於草屯鎮再辦理一場次新冠肺炎社區篩檢。（南投縣衛生局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣衛生局9日宣布，6月10日至12日啟動三場次「竹山鎮新冠肺炎社區篩檢站」。（南投縣衛生局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣衛生局9日宣布，「東方紅養生會館及養生館核酸（PCR）採檢專案」延長一周。（南投縣衛生局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣6月9日新增3例確診個案，皆為東方紅案5450之同住者，分別為案12029男性88歲、案12030女性84歲及案12031女性53歲，由於3位為5月24日至6月7日居家隔離期間之第2次核酸（PCR）檢測確診，固無公共場所活動史。縣府因此11日將再於草屯再辦理一場社區篩檢、東方紅採檢專案再延長一周。

南投縣衛生局指出，案5450是上月5月25日公佈確診，他因5月間8日及12日前往東方紅消費後，有鼻塞及味覺異常現像，24日前往醫院採檢確診後，送往集中檢疫所，同住的父母親及妻子即今日確診3人，匡列為居家隔離，沒想到就在要解除隔離時，（PCR）檢測確診。另與案5450密切接觸同事2人目前2採均陰性。

由於南投9日新冠肺炎確診者皆為東方紅傳播鏈，南投縣衛生局長黃昭郎表示，「東方紅養生會館及養生館核酸（PCR）採檢專案」延長一周，至6月16日止，要求4月至5月曾前往東方紅時尚會館、養生館的消費者，不要怕，這是專線縣府會為你保密，一定要勇敢來採檢，上一波僅有4人來採檢，均為陰性，相信還有繼續提供的必要，所以繼續延長一周。

還有因這三起皆居住草屯鎮，南投衛生局除了6月10日至12日啟動「竹山鎮新冠肺炎社區篩檢站」三場次外；為控制社區傳播風險，預定6月11日再於草屯鎮再辦理一場次新冠肺炎社區篩檢。4場次地點及時間如附表。

黃昭郎最後強調，端午節快到了，雖然是三天的連假，鄉親們或遠方的親戚，盡量不要回來，一些社群網站也看到，因為最近下雨了，日月潭水位回升，美麗風景吸引民眾到風景區露營等等，呼籲鄉親及國內的朋友，防疫期間要減少人口移動及群聚，希望大家能克制自己，盡自己一份約束的能力，才能安全、度過這次疫情。

(中時 )