衛福部上月宣布與尚未完成二期試驗的國產高端疫苗簽訂500萬劑疫苗採購合約，消息一出引發國人質疑有炒股之嫌。民眾黨立委張其祿今日表示，近期高端股票暴起暴落，現在敢進場買這支沒賺過錢、飆漲13倍股票的人，絕非普通投資者。

張其祿指出，高端疫苗股票上周連日暴跌，但官方近期接連放話，不少人推測，這代表對高端疫苗「解盲」成功的準背書？本周竟有投資人勇於抄底，近日高端疫苗股票又連拉兩根漲停，如此驚滔駭浪的股價波動，恐怕不是一般投資大眾或是投資機構所做的操作。

張其祿說，國人都在質疑，為什麼高端疫苗股票的漲跌，竟然可以獲得政府，甚至是總統的關注，這當中是否有內線問題，恐怕檢調及金檢單位要再去了解。

張其祿表示，執政黨遲遲不願公布疫苗採購合約，當民眾、政府與廠商間存在著巨大的資訊落差（information asymmetry），自然更易衍生對交易過程是否有不當操作的合理懷疑。

張其祿指出，未來無論解盲結果成功與否，都將造成股價的巨大波動，因為如果解盲失敗，其必定將成為另一個基亞（股票代號3176）；若解盲成功，則抄底作手的訊息情報來源為何，恐將難以解釋。

(中時 )