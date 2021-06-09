南投縣社會及勞動處表示，雇主應依中央勞動部所規定之移工工作場所及住宿空間之防疫管理之八大原則強化實施人員分流措施，以強化防疫管理。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

由於苗栗發生科技廠移工群聚確診，南投縣11日將首次啟動企業快篩，並嚴格要求企業遵守中央制定的工作及住宿防疫規範，縣府已針對縣內超過50人住宿環境稽查，目前已稽查65處，發現3處不合格，改善後僅1家不合格，第二波將持續對50人以下住宿區做稽查。

衛生局長黃昭郎表示，企業申請篩檢有兩個方式，一是企業自己有醫療資源，找到醫院幫他的員工篩檢，這樣企業只要書寫計畫書送衛生局審核即可，另一方式是企業無醫療資源，則衛生局可幫忙媒合，但這都有一個特別的規定，就是企業執行自主快篩時，需預備1至2間隔離房間，用於若快篩時檢出有陽性個案，除通報衛生局外，先將陽性個案安置於該隔離房間，待PCR檢測完成後，再決定陽性送集中檢疫所或陰性離開。

另針對外籍移工宿舍及工作場所之防疫稽查，社會及勞動處長林志忠指出，南投縣約有12,000名移工，到9日已完成50人以上移工宿舍共65處的安全稽核，僅發現3處不合格，其中2處已改善，僅剩1處待改善，將持續加強50人以下宿舍的稽核與檢查。

林志忠強調，雇主應依中央勞動部所規定之移工工作場所及住宿空間之防疫管理之八大原則強化實施人員分流措施，以強化防疫管理。

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