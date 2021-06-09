欣大健康公司違反重訊查證 遭處違約金3萬元 19:532021/06/09 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心9日表示，對欣大健康投資控股公司（4198）違反對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，欣大健康公司近期董事會通過109年度財務報告案、辦理公開募集或私募有價證券案、提報110年第1季財務報告等案，有多次未於申報時限內依處理程序規定及時公告重大訊息之疏失，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 台南市場實聯制大執法 3天開出50張罰單 全面篩檢逾萬名國際移工 科技產業園區快篩站今啟用 (工商 ) #大健康 #櫃買中心 #有價證券 #重大訊息 #處以違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中興銀行違法放貸 前立委王志雄判賠金管會1.9億元 13:072021/06/09 社會 台南網友亂傳17歲確診者趴趴走假訊息 遭逮送辦最重罰300萬 12:412021/06/09 社會 無良雇主仲介要求移工染疫自負費用 勞動部：無法律效果 08:592021/06/09 生活 跨部會研商解套 比照國外視訊股東會 04:102021/06/09 財經要聞 網傳台灣打莫德納疫苗是生理食鹽水 調查局約談網友 16:532021/06/09 社會 高壓文明病：現代人肥胖的頭號殺手 04:222021/06/09 健康 《電腦設備》溢價16.8％公開收購 友通持股羅昇拚過半 08:022021/06/09 財經 好心肝診所疫苗違法給志工打 北市祭重罰200萬 16:322021/06/09 生活 男返國後先去超商挨罰10萬辯不知規定 法官打臉：與時事脫節 12:132021/06/09 社會 網傳新化確診者趴趴走稱「好心提醒」南警籲假訊息勿亂傳 10:452021/06/09 社會 陸再整頓社區團購 04:102021/06/09 全球財經 財經熱門新聞 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 即將公布解盲結果！高端明天暫停交易 盤後召開記者會 - 財經 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 簡訊實聯制飆破3億則 NCC編8億預算「補助」 納稅人買單 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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