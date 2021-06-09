櫃買中心9日表示，對欣大健康投資控股公司（4198）違反對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，欣大健康公司近期董事會通過109年度財務報告案、辦理公開募集或私募有價證券案、提報110年第1季財務報告等案，有多次未於申報時限內依處理程序規定及時公告重大訊息之疏失，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

(工商 )