中央氣象局9日下午發布高雄市等17縣市大雨特報，午後對流強降雨，再度造成茂林區高132線坍方，所幸，無人員傷亡。警方到場設置交通錐、爆閃燈裝置，提醒民眾注意。

自日前彩雲颱風來襲，已造成高132線10公里處萬山到多納路段2次坍方落石、樹倒、斷電情形，均經緊急搶通，恢復雙向通車及供電。

9日晚間6時許，六龜警分局多納派出所長李志能開會結束，返回派出所，行經高132線13.5公里處時，發現該地點大量岩石已滑落道路，無法通行，嚴重影響往來交通安全，幸未造成人車損傷。

警方立即於現場警戒，並設置交通錐、爆閃燈裝置，經程包商緊急搶通。目前，該路段只能維持單線雙向通行，因仍持續降雨，且天色已暗，須待明（10）日才能繼續排除。

六龜分局呼籲，高132線道路邊坡近日因山區氣候關係，土石因大雨沖刷飽含水分，易有滑落情形，為確保自身安全，非必要應避免行駛山區道路。

(中時 )