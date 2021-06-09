近期發生多起媒體工作者猝死後被查出確診新冠肺炎的案例，國民黨立委李貴敏認為媒體在疫情第一線工作，應納入疫苗優先施打順序，他喊話NCC別再睡了，NCC主委陳耀祥主委「該醒了！NCC別再混了！」

李貴敏指出，媒體是發掘真相的第四權，無論戰爭、瘟疫或意外現場，媒體都必須站在第一線，才能把新聞的畫面與實情呈現給大眾，滿足民眾知的權利。NCC已將電視台列入第四級警戒時仍須出勤行業，足以為證，這也代表媒體在疫情當頭時所遭遇風險及擔負的社會責任絕不能被遺忘，更要避免形成疫情擴散的突破口。

李貴敏批評蘇揆團隊對於一再提醒充耳不聞，視而不見。非要到各行各業爆發確診後才開始反應。因為蘇揆團隊的無感、無為，以及相關資訊之不公開、不透明，導致疫情持續擴散，連台灣經濟命脈的科學園區及維繫人民訊息的媒體都淪陷。

李貴敏指出，遲至近日媒體從業者病故、確診或陽性篩檢反應等，民眾才驚覺NCC與陳耀祥主委根本未盡主管機關職責，除對防疫應有作為不知不覺，更對媒體記者工作特性毫無危機意識，以至於媒體的疫苗施打連前九大類都排不上。

李貴敏批評，相較於NCC之前悍然關台的霸道與蠻不講理，NCC絲毫無視媒體工作者的工作權、健康權及其他合理權益，這又豈是一個適格的主管機關所當為？

李貴敏說，媒體工作者在防疫黑數頻傳、資訊極不透明且災變高風險的今天，依舊恪守崗位為民服務；NCC真應善盡職責確保第一線的媒體工作者的安全，或至少將媒體列入疫苗的優先施打順序。更要確保勞工在職場的防疫資訊公開透明，以及職場防疫SOP的落實。

(中時 )