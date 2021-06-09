教育部重組康寧大學董事會，經公開徵求董事候選人，共有群組董事5組及個人董事40人交件，推選小組6月2日以不記名之方式，第1階段初審推選出群組董事2組、個人董事19名進入第2階段，並在今天舉行「康寧大學座談會」，讓師生對進入第2階段的董事提問，教育部預計在6月30日召開決審會議，選出新的董事名單。

康寧大學原董事會因未能完成捐資支付臺南校區土地權利金承諾，經教育部於去年7月聲請法院解除全體董事職務，法院於去年11月17日裁定解除全體董事職務。教育部依私立學校法規定，就熱心教育之公正人士中，指定學校師生代表、工會代表及相關領域專家學者組成康寧學校財團法人董事推選小組。

推選小組推遠出群組董事2組、個人董事19名進入第2階段，其中群組董事分別是台北醫學大學群組、智慧健康系統（SHS）群組；個人董事則是于漱、何弘能、李吉仁、李麗裕、林琬琬、林聖哲、邱仲慶、施伯鋒、高靖秋、張紘炬、郭育任、陳坤盛、陳淼勝、陳美伶、黃朝慶、蔡惠任、鍾佩陵、鍾任琴及謝明惠。

為使康寧大學教職員工生得與董事候選人進行意見交換，俾利董事候選人了解康寧大學之現況及教職員工生意見，推選小組今天下午辦理「康寧大學座談會」，邀請入選第2階段之候選董事、康寧大學教職員工生代表、康寧大學校方代表及教育部相關單位代表參與座談。

座談重點包含學校代表對董事候選人之期待，以及董事候選人針對學校校務等進行提問，董事候選人於座談會後可依學校教職員工生之期待重新修正計畫書，並於6月23日前送達教育部。

「台北醫學大學群組」代表、北醫大校長林建煌表示，會在進駐康寧的第一年內捐款1.5億元，未來併校後至少還會再投入3億元以上經費。北醫大董事長張文昌則強調，北醫大有附設醫院的盈餘穩定挹注，未來一旦雙方併校，可充分運用相關資源。

「智慧健康系統群組」代表劉博文解釋，他們這一組是以「增資」方式思考，希望康寧大學能獨立運作下去；若走向「合併」，則涉及雙方利益的分配、資源的調配。

推選小組將於6月30日召開決審會議，由董事候選人向推選小組委員進行報告，並由推選小組委員討論後以不記名投票方式進行決審。

(中時 )