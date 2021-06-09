電池模組廠西勝國際（3625）董事會決議，增加對策略夥伴湛積科技投資，累積投資總額將達到5,000萬元。

西勝在電動車產業布局上為掌握產品出海口，年初已投資在二輪電動車品牌公司，本次投資湛積科技系更加強化自身電池模組、電機馬達和電控等整合平台解決方案。

西勝表示，湛積科技擁有堅強的策略股東及技術能量，並且計劃與西勝共同朝向往輕型電動載具智能化產業生態鏈目標發展，對西勝未來轉型發展及綜合效益將十分顯著。

(工商 )