完善電動車布局 西勝加碼投資湛積科技 20:112021/06/09 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠西勝國際（3625）董事會決議，增加對策略夥伴湛積科技投資，累積投資總額將達到5,000萬元。 西勝在電動車產業布局上為掌握產品出海口，年初已投資在二輪電動車品牌公司，本次投資湛積科技系更加強化自身電池模組、電機馬達和電控等整合平台解決方案。 西勝表示，湛積科技擁有堅強的策略股東及技術能量，並且計劃與西勝共同朝向往輕型電動載具智能化產業生態鏈目標發展，對西勝未來轉型發展及綜合效益將十分顯著。 《集中市場》外資連四賣 萬七沒留住 美國國會通過2,500億美元科技研發支出 (工商 ) #西勝 #湛積 #科技 #電動車 #加碼投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》漢翔結盟唐榮 開發電動車市場 10:012021/06/09 財經 蘋果發展電動車 傳接洽陸兩電池供應商 12:232021/06/09 國際 統振5月營收雙減 金融科技事業表現亮眼 14:512021/06/09 財經 《國際產業》樂金能源申請IPO 規模估創南韓紀錄 17:402021/06/09 財經 川規罕見拜隨 拜登創新競爭法大撒幣維持競爭力 20:052021/06/09 國際 淨0碳排歐商綠能採購增150％ 貿協急辦線上團搶商機 18:252021/06/09 財經 社評／中美經貿破冰契機乍現 04:102021/06/09 焦點新聞 美參議院通過法案 投資2000億美元「應對中國」 10:152021/06/09 兩岸 5月當沖 破雙紀錄 04:102021/06/09 財經要聞 聯電遭降評 聯博開首槍降劣於大盤 08:562021/06/09 財經 《基金》後疫情時代 引爆三大REITs受惠題材 11:092021/06/09 財經 財經熱門新聞 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 即將公布解盲結果！高端明天暫停交易 盤後召開記者會 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 比特幣要崩盤了？專家曝1關鍵訊號示警 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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