胡、芝麻植株萎凋情形。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

前2波滯留鋒面帶來豪雨，造成台南市胡（芝）麻植株浸水、倒伏及萎凋，農委會9日公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助2萬4000元，凡符合此項災害救助資格的農戶，請盡速於6月10日起至7月9日止，向土地所在地公所提出申請，假日得不受理，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市政府農業局統計，截至9日下午4時止，5月下旬至6月上旬豪雨，造成台南市仁德、歸仁、將軍、新化、山上、後壁、新市、柳營、關廟區的芝麻受損，被害面積達16.45公頃。

台南市長黃偉哲說，農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」調整如下，1、農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。2、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。3、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。

農業局長謝耀清提醒，此次公告胡（芝）麻災損每公頃救助2萬4000元，符合資格的農民請於6月10日起至7月9日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

(中時 )