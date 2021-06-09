衛福部長陳時中昨(8日)才在立法院暴怒嗆立委「快篩試劑都還沒進來要審什麼？」今(9)日食藥署就火速進行兩款居家快篩試劑審查，指出這兩天已有業者遞件申請。對此，台南市議員謝龍介表示，有新加坡的朋友向他透露，新加坡到處都買的到快篩試劑，而且不貴，他痛批行政團隊的心態非常傲慢，以致人人自危，謝龍介更指出，若能夠保留20%的台灣業者試劑產能，台灣自己就用不完了。

謝龍介今天在政論節目《新聞大白話》中表示，中午的時候，新加坡一個朋友打電話給他，說要寄100個快篩試劑到台灣，他則說不行，我們現在還沒開放，如果寄過來用了會有問題，「上次人家寄給我，我也沒用，我問他是不是很貴，他說沒有，在新加坡到處買得到，我們就自己做，我說那好，寄過來」。

謝龍介痛批行政團隊的心態，是用香腸比雞腿、死豬鎮砧，死不認錯、不下台，立法委員質詢還反質詢，傲慢到這種程度，在他們心目中怎麼會有人命的問題？死幾個是數字問題，所以可以看到為何今天人人自危，大家不同意用這種不科學的方式防疫，但沒有想到整個團隊傲慢到這種程度，可以置人民於不顧， 變成人民要自己找出路，很多人會想辦法取得快篩試劑。

謝龍介指出，台灣有5家公司在生產快篩試劑，而且品質都很好，他質疑，當初口罩可以組國家隊，禁止口罩出口，現在只要把出口的快篩試劑，留20%的產能 台灣就用不完了，他認為應該把確診者趕快抓出來，否則疫情可能維持不動，沒有把確診者找出來，就是不斷擴散，疫情怎麼會往下降？

謝龍介還呼籲北部朋友不要回來，因為台南市187萬人，負壓病房只有110床，現在用掉了40床，專責病房256間，大概580床，扣掉用掉的還剩500床，若台南像雙北這樣爆發，可能一天就垮了，所以現在人人自危，路上看不到人，我們是在保護自己，因為這個政府無能到這種程度，不管過去你支不支持，就是這樣。

(中時新聞網)