否認3+11是破口「源頭待查」！ 陳時中被要求下台回嗆：不是委員說怎樣就怎樣

國內本土疫情延燒，3+11決策羅生門、不理普篩呼聲等，快速拉高民眾對衛福部長陳時中的不滿，緊接著疫苗採購案，又讓他的負評再升級。《QuickseeK快析輿情資料庫》粉專統計分析，陳時中的負面聲量，從5月初開始一路走高，居然增加了10倍；疫苗採購案，又讓陳時中的負評再升級。

根據臉書粉專《QuickseeK快析輿情資料庫》9日分析陳時中近60天的負面聲量趨勢，指隨著疫情迅速增溫，陳時中的負面聲量5月初開始一路走高，從原先的5千則漲到5萬則，增加了10倍。全國各地、各行各業「逆時中」再也不是不敢說、不敢做的事。顯示陳時中的個人聲望來到了由盛轉衰的關鍵轉折點。

陳時中的負評升溫，從4月初太魯閣號出軌事件後就有徵兆。衛福部成立捐款專戶，12天內募得11.1億元善款，卻也引來不少爭議，批評太魯閣意外事件並非「天災」，而是「人禍」，不該在釐清台鐵局、交通部等機關應負的責任前向民眾募款。

該粉專指出，5月初開始，陳時中的負評一路走高，受批評的議題面向越來越廣，包括機師染疫破口、3+11決策羅生門、疫苗假不支薪、雙北升三級警戒、不理普篩呼聲，快速拉高不滿的情緒。5月22日記者會中，又在確診人數之外首創「校正回歸」新詞。台北市長柯文哲就批評，講清楚「PCR塞車，一時間卡住」就好，不要創造新名詞，把恐慌的人民弄得更暈頭轉向。

粉專接著表示，緊接著疫苗採購案，又讓陳時中的負評再升級。政府宣稱台灣已簽約2000萬劑國外疫苗，但根據民眾黨立委高虹安的質詢，扣除國際捐贈，目前僅87.66萬劑抵台，代表到貨率只有4.43％，到底發生了什麼事？疫苗什麼時候到，近日也成了熱門討論的議題。

粉專認為，過去一年以來，無論寶瓶星號、磐石艦染疫，或今年初的部桃群聚，最終都成功清零。但近1個月來爆發本土疫情，若不見降溫跡象，又未能即時獲得疫苗，恐怕陳時中真的將由盛轉衰。

(中時新聞網)