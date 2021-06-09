參與戰略溝通峰會，吳釗燮：過去幾周強力反擊爭取疫苗假訊息。外交部提供

外交部長吳釗燮今天應捷克智庫邀請，以視訊方式參與戰略溝通高峰會表示，威權政府利用民主社會的自由開放，以假訊息與網路攻擊等方式發動認知作戰，過去幾周我國政府必須更強力反擊有關爭取疫苗的大量惡意虛假訊息。呼籲全球民主國家重視假訊息對民主體制的危害，共同分享經驗並尋求有效反制之道。

吳釗燮是應捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）邀請，參加2021年「戰略溝通高峰會」，並擔任「民主國家如何從對抗假訊息中增添韌性」開幕場次的與談人，與同場次的立陶宛外交部政務次長 Mantas Adomėnas、愛沙尼亞國防部次長Kadi Silde及捷克前外交部長Tomáš Petříček等人共同發聲，分享台灣經驗。

吳釗燮在會中表示，近年來民主國家與威權體制間的戰略競爭及對立日益顯著，威權政府無所不用其極利用民主社會的自由開放，以假訊息與網路攻擊等方式發動認知作戰，台灣過去幾年來即多次遭遇極頻密的假訊息攻擊。

他說，即使威脅與挑戰艱鉅，透明開放及國際合作仍是強化民主韌性、有效對抗假訊息的重要關鍵；台灣會持續發揮民主體制的優勢加以應對，以資訊透明與開放治理，靈活運用數位科技，來抵禦威權國家的假訊息攻擊。

吳釗燮表示，我國會持續強化與全球理念相近夥伴的多元合作，包括持續透過台美共同創立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平臺，呼籲全球民主國家重視假訊息對民主體制的危害，共同分享經驗並尋求有效反制之道。

他強調，威權體制對民主國家的分化及滲透不會停止，其伎倆也持續演進；國際民主社群唯有透過團結合作，強化民主國家的政治、經濟及社會韌性，才能捍衛引以為傲的自由民主價值。基於對民主價值的承諾，吳部長宣示，台灣永遠是國際民主社群最值得信賴的夥伴。

吳釗燮在回答提問時也指出，非常樂見台歐關係近幾年來不斷提升，尤其捷克參議長韋德齊在2020年8月率團訪台獲得各界極佳的正面迴響，我方至盼與中東歐及波羅的海國家強化合作。

此外，他說 台灣感謝歐洲民主夥伴的鼎力支持，尤其是在國際參與方面，期盼台歐盟雙邊投資協定（BIA）能儘速展開談判，為台灣與歐洲更緊密且互惠互利的經貿合作關係開拓新猷。

EVC是捷克及中東歐地區重要智庫，每年舉辦「戰略溝通高峰會」，是國際民主社群就因應威權國家假訊息等複合式威脅的重要平台，今年峰會有超過25個國家、300位各國政要及專家參與。去年EVC在2020年「戰略溝通高峰會」宣布將來台設處，目前進展順利，可望在今年下半年成立。

(中時 )