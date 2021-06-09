屏東一對張姓老夫婦，發現有人從他們的雞舍偷走2隻母雞1隻公雞，報警後6名闖入雞舍抓雞烤來吃的6名年輕男女遭到送辦，不過6人卻大聲喊冤，其中小董（化名）強調是養雞的嬸婆答應送他的，還說他可以自己去抓，怎麼被當偷雞賊。老婦人也作證，想起來真的有答應要送雞給對方，確實有這件事，但是忘了告訴老伴，才會以為雞被偷。檢察官不信老婦說詞，將6人依偷竊罪起訴，不過屏東地院審理認為，老婦堅稱曾答應送雞，而檢方無法提出更能說服法官的證據，依罪證有疑，利於被告法則，6人通通無罪諭知。可上訴。

根據判決書，小董等6名年輕男女，去年6月某日晚間跑到張姓老夫婦的雞舍抓走3隻雞，之後拿到小董家烤來吃。張姓雞農隔天早上巡雞舍，發現2隻母雞、1隻公雞不見了，察看監視錄影，發現被人偷走，立刻報警。

不過小董等6人被逮後大聲喊冤，表示是養雞嬸婆答應送他們的，才會到雞舍抓，事後小董還問老婦：「嬸婆，妳不是說要給我，怎麼又報警」，老婦表示她回想起來，案發前小董確曾找過她，說：「嬸婆，如果有雞分給我」，她也回：「好，你有空趕快去抓」等語，的確曾答應送雞給董男，因為忘了告訴老伴，才把董男等人當成偷雞賊。

不過檢方認為雞舍有被破壞跡象，認為老婦是事後刻意迴護6名被告，送雞的說法難以取信，仍舊依法起訴。

屏東地院法官審理，經警方到雞場確認後，並未有破壞情事，老婦人也堅稱是她答應送的，只是一時忘記；而檢方所提證據，也不足以證明6人有罪，依罪證有疑，利於被告法則，6人皆諭知無罪。可上訴。

(中時新聞網)