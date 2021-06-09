三級警戒不斷延長，夜市與市集攤商大喊快活不下去，要求由夜市管委會造冊統一申請紓困發錢。但經濟部認為短期內難辨名單真偽，不太可行。而紓困4.0已對攤商分成三大類照顧，補助完善。如果仍有少數沒有稅籍、不易申請的流動攤商，行政院會再討論如何協助。

傳統市集、夜市加強人流管制，攤商大喊活不下去。民眾黨立委邱臣遠今天邀各地夜市、商圈攤商業者召開線上記者會，呼籲從寬認定紓困及貸款申請資格，並由夜市攤集場管委會集中造冊申請，讓補助發放加快。

經濟部表示，攤商紓困主要是分三大類，第一類是有稅籍登記者，這個就可走商業服務業紓困，依員工數發放每人4萬元。其次有投保攤販公會、零售業公會者，由勞動部發給生活津貼每人1到3萬，這部分占比最多。最後無稅籍無勞保者，也就是流動攤販型，這部分最少，則由衛福部每戶發給1到3萬。

經濟部強調，依照這三大類，幾乎把30多萬個攤販都照顧到。至於攤商提出由夜市自治會造冊，照名單統一發放補助，則因為沒有辦法短時間確認名冊身分，所以並不可行。

商業司強調，攤販、商圈有稅籍攤販，這部分申請不會有問題，即使是1人自營商，也可以領到1人4萬元。比較要關注是少數沒有稅籍、申請不便的攤商，這部份行政院會再做檢討看如何協助。

(中時 )