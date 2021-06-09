中信金9日晚間公布，又接獲通知旗下子公司中國信託商業銀行2名內勤同仁確診新型冠狀病毒（COVID-19），其中1名同仁因家人確診於5月21日起居家隔離，另1名同仁亦因家人確診而染疫。目前累計已有28家金融業、68名員工確診。
中信金表示，公司已針對確診同仁工作之辦公環境完成全面清潔消毒作業，與個案接觸之相關同仁居家辦公及自主健康管理。截至6月9日為止，中國信託商業銀行有6名同仁、台灣人壽有4名同仁、台灣彩券公司有1名同仁、中國信託資融公司有2名同仁，合計13名同仁確診。
(工商 )
中信金9日晚間公布，又接獲通知旗下子公司中國信託商業銀行2名內勤同仁確診新型冠狀病毒（COVID-19），其中1名同仁因家人確診於5月21日起居家隔離，另1名同仁亦因家人確診而染疫。目前累計已有28家金融業、68名員工確診。
中信金表示，公司已針對確診同仁工作之辦公環境完成全面清潔消毒作業，與個案接觸之相關同仁居家辦公及自主健康管理。截至6月9日為止，中國信託商業銀行有6名同仁、台灣人壽有4名同仁、台灣彩券公司有1名同仁、中國信託資融公司有2名同仁，合計13名同仁確診。
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