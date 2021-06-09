被害人緊急送醫接回斷手。（翻攝畫面）

新北汐止斷掌案 惡少砍人驚悚影片流出。

新北市汐止區昨（8）日發生一群惡少在便利超商砍斷他人手掌凶案，當時有民眾在旁用手機錄下10多人持刀、棍瘋狂砍殺被害人驚悚畫面，影像今流傳出來，看過影片的人紛紛痛罵「毫無人性！」、「全都抓去關！」、「統統判死刑！」據了解，檢警向法院聲押21歲陳姓主嫌等5人，其中陳嫌在內4人准押。

警方調查，主嫌陳姓男子得知17歲何姓少女與前男友有糾紛，主動要幫少女討回公道，8日凌晨4時許，糾眾到前男友常逗留的汐止超商堵人，到場並未發現事主，僅見林姓少年在超商門口抽菸。

陳嫌等人上前向林少詢問事主行蹤，林少冷回「那是他們的事，不關我的事。」眾人不滿，抄起西瓜刀、棍棒砍殺，林少舉起右手格檔，手掌齊腕斷落，林少奔逃出超商，仍遭眾人持續追砍，最後不支在路口倒地，眾嫌才一哄而散。

警、消接獲報案，急將傷者和斷掌送往內湖三總急救，手術後已接回右手掌，目前仍在加護病房觀察。

汐止警分局迅速逮捕陳嫌等18人，其中有11名少年，偵訊後以重傷害、防礙秩序罪嫌送辦，並依傳染病防治法函送為衛生局裁罰。檢警向士林地方法院聲押陳嫌等5人，法院裁定4人羈押、1人飭回，涉案少年部分仍在少年法庭審理中。

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(中時 )