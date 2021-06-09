7日是大陸高考（大學入學考試）首日，沒想到湖北省教育考試院8日公布，一名考生「將高考數學題拍照上傳至搜題應用程式」，當局已確認涉事學生的身份，決定取消其考試資格，以及各科成績無效。大陸教育部今表示，該考生在進入考場接受安檢時，將手機藏於手拿的薄衣內，高舉雙手避開了安檢，違規將手機帶入考場。

7日下午，大陸高考數學科目開考，有考生將考題拍照上傳至「小猿搜題」應用程式上，被該程式工作人員發現後截圖舉報。事件通報後，大陸教育部第一時間要求湖北省立即展開調查，嚴肅處理。經查，該考生在進入考場接受安檢時，將手機藏於手拿的薄衣內，高舉雙手避開了安檢，違規將手機帶入考場，並稱，該事件為考生開考後用手機拍照發送考題，屬考試中個人作弊，不存在考前洩題。

目前，該考生已承認作弊行為，已被取消所有成績，並將按《國家教育考試違規處理辦法》等規定嚴肅處理，同時，撤換監考人員，加強監考力量，涉事監考人員已由紀檢監察機關進一步調查。

大陸教育部再次向各地提出要求，進一步加強後續考試的考場監管，嚴肅考風考紀，同時要求湖北省招生委員會組織教育、公安、紀檢監察、無線電管理、市場監管等部門進一步對作弊考生、涉該考點的失職失責人員和相關機構進行全方面、全過程、全鏈條徹查，依法依規嚴懲嚴處，堅決維護高考的公平公正。

(中時 )