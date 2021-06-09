IC通路大廠文曄科技（3036）公布5月合併營收為330.62億元，較上月營收減少7.63％，卻較去年同期增加43.22％，截至5月止，今年累計營收已達1,665.02億元，與去年同期相較成長29.63％。

根據文曄先前第二季財測顯示，儘管通訊領域進行庫存調整，呈現年成長下滑趨勢，但其他應用領域需求穩健，產品組合改善下的單季毛利仍優於第一季，以新台幣28.37元兌1美元的匯率推估，單季營收介於920～980億元之間、毛利率3.65～3.85％、營業利益率2.05～2.25％。

然而法人認為，文曄4、5月營收合計達688.56億元，6月客戶拉貨力道轉強下，第二季營收將有機會突破公司原先預估的財測區間，挑戰單季次高紀錄。

面對本土疫情肆虐，文曄表示，公司自5月17日起除倉儲與IT因工作需要分流上班外，其餘同仁全部改為居家辦公，先前都已有相關規劃，因此對營運並無任何影響。

文曄原定5月28日股東會也因疫情被迫延期，董事會先前決議每股配發3.2元現金股利，以9日收盤價53.8元計算，隱含現金殖利率達5.95％。

(工商 )