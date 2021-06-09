桃園首名警察確診！桃園市刑警大隊吳姓偵查員，因同住新北的姐姐染疫，上月21日起匡列採檢陰性後居家隔離，但9日返回工作崗位前採檢確診，所幸CT值高、傳染力低且無症狀，目前已送檢疫旅館隔離，桃警指出，該警已20日未進辦公室，將加強環境清消並請同仁注意自身身體狀況。

桃園市刑警大隊指出，35歲吳姓偵查員和家人同住新北，因姐姐染疫，上月21日起被匡列並居家隔離，當時採檢陰性，期滿14天後解除隔離，雖然新北未規定解隔前要採檢，但桃園採高標準，要求他返回工作崗位前先採檢。

吳警9日前往桃園採檢站篩檢，PCR檢測為陽性，所幸CT值高、傳染力低且無症狀，已送檢疫旅館隔離。

警方指出，吳警上月21日即開始居家隔離，當時即全面清消並要求同隊和同辦公室同仁自我健康監測，吳警20天來都未與其他同仁接觸，同仁感染風險低，但仍將加強環境清消並請同仁注意自身身體狀況。

據悉，因吳警並非值勤染疫，因此不符合桃園率全國之先推行的因公染疫職災補償政策，無法因確診獲10萬元慰問金。

(中時 )