日月潭管理處也在臉書貼出與5天前的對比照，差異相當驚人。(圖／日月潭管理處)

台灣中南部面臨50多年來最嚴重旱災，但日前一波滯留鋒帶來的雨勢，讓各主要水庫進帳不小，其中曾在上月底蓄水量一度跌至22%的南投日月潭水庫，大幅回升至54.9%，最新照片曝光也讓當地人興奮不已。

交通部日月潭國家風景區管理處今天(9日)在臉書粉專《再發現。動感日月潭！》PO出了最新照片，透過照片可以看到，5天前乾涸到見底，水底土地、泥沙露出一大半的日月潭，如今已經大幅回升，只剩一小塊還浮出水面，相較於上個月慘狀恢復許多。

上月底蓄水量一度下滑至22.8%、2920萬噸的日月潭，如今已回到54.9%、7038萬噸。(圖／水利署水庫即時水情)

由於日月潭水位上升，不少悶壞的遊客也紛紛前往想一飽眼福，為了防範群聚，日月潭管理處也即將關閉伊達邵碼頭，小邊也在臉書喊話「想看日月潭小編拍給你看，先乖乖在家防疫」。

上月底，日月潭蓄水量一度跌落至22.8%、2920萬噸，4日彩雲颱風過境，西南氣流夾帶梅雨，讓水庫水位回升至36.3%，隨著近日滯留鋒狂灌水，今天9日蓄水量已突破50大關，來到54.9%、7038萬噸，解除限水危機。

不過日月潭管理處也表示，離滿水位還有很長一段距離，另一頭的「日月大草原」依舊存在，大家務必持續節約用水。

(中時新聞網)