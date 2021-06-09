香港TVB女星陳自瑤（Yoyo）擁有甜姐兒外型，與香港視帝王浩信結婚10年，育有1女，不僅身材越來越火辣，連尺度也變大。她近日在YouTube上傳影片，一連換上透視內衣、爆乳小洋裝等性感裝扮，讓粉絲大飽眼福，然而卻在玩「全裸誘惑」時，不小心露出下身肉色部位，讓網友嚇到一度以為她走光了。

陳自瑤日前拍片分享工作過程，透露拍攝性感寫真照背後的小秘密。不過當她看到造型師拿給她一套尺度大膽的透視內衣換上時，當場嚇了一大跳，「我好害怕啊，又說是少少性感…。」不過她也要粉絲放心，因為她不會直接穿這套內衣拍攝，會打一些底才穿，絕不會讓大家看見一些不該看見的東西。

陳自瑤被指定穿透視內衣時，當場嚇了一大跳。(取自陳自瑤YouTube)

只不過陳自瑤話才剛說完，當她在拍攝以大草帽為遮掩的「類全裸照」時，就被發現下半身露出大片肉色三角洲，讓網友乍看一度以為她走光了，仔細定格一看，才發現那是陳自瑤的肉色打底防走光褲，虛驚一場。

陳自瑤不小心露出肉色底褲。(取自陳自瑤YouTube)

陳自瑤與王浩信結婚10年，近來屢傳婚姻亮紅燈。王浩信今年1月二度拿下TVB舉辦的萬千星輝頒獎典禮2020視帝寶座，他在台上當眾感謝老婆辛苦照顧女兒時，台底下陳自瑤沒有一絲感動或喜悅，反而全程面無表情，原因耐人尋味。不過陳自瑤事後解釋，她是因為天氣冷加上身體不舒服，才會有這個反應。

(中時新聞網)