半導體通路龍頭大聯大（3702）受惠筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求續強，加上上游調整價格等因素，5月營收達歷史同期新高660.85億元，年成長41.48％；累計今年前五個月營收為3,095.72億元，較去年同期成長32.57％。

展望第二季，大聯大以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，單季營收預測值為1,850～1,930億元，毛利率則維持3.6～3.8％正常水準，營業利益率1.6～1.8％，預估稅後淨利為23.47～27.43億元，惟扣除一次性特別股股息4億元後，每股稅後盈餘恐降低至1.16～1.4元，略低首季的1.44元。

大聯大副總經理林春杰在先前法說會中就曾表示，目前整體半導體供應狀況從晶圓到封測與材料，供應狀態都非常吃緊，且至少延續到明年上半年，同時面對客戶重複下單情況，公司也會持續保持彈性調度。

大聯大今年宣布每股配發3.1元現金股利，配發率維持六成以上水準，以9日收盤價50.4元計算，隱含現金殖利率達6.15％。

(工商 )