以賣座同志電影《以你的名字呼喚我》的34歲美國男星艾米漢默（Armie Hammer）今年1月被爆出背著老婆伊麗莎白（Elizabeth Chambers）搞婚外情，透過IG傳送涉及性侵幻想、虐待及食人肉等的變態訊息給多名女子，讓他身敗名裂。

艾米漢默在醜聞爆出後，一直待英屬開曼群島閉關，《浮華世界》雜誌近日報導，指艾米漢默於上月29日入住勒戒所戒除毒癮、酒癮和性癮。據目擊者指，他由分居中的妻子及2名孩子的陪同下到機場，艾米還激動多次擁抱家人。

艾米的友人則透露，他於上月底聯絡伊麗莎白尋求協助，告訴她已準備好接受治療，承諾會入住佛羅里達州的戒療所直到醫好為止。艾米於上月31日在家人的支持下，正式入住勒戒所已經超過1星期。不過艾米的律師和伊麗莎白均未回應此事，但友人則稱艾米已做好心理準備，重拾正軌。

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(中時 )